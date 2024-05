POZZUOLI/ Sparito il defibrillatore nella pista ciclabile di Monterusciello

POZZUOLI – Che fine ha fatto il defibrillatore installato nella pista ciclabile di Monterusciello? È stato rubato o portato via per altre motivazioni? Sono questi gli interrogativi che sorgono nel notare la scatola vuota che dovrebbe accogliere il dispositivo, la cui scossa elettrica è capace di interrompere l’arresto cardiaco e ripristinare il ritmo normale. Un’apparecchiatura, dunque, indispensabile in uno spazio in cui quotidianamente si allenano tantissimi sportivi. Divelta anche la segnaletica che indicava la presenza del defibrillatore. L’arresto cardiaco è un killer silenzioso che in Italia causa tra le 45mila e le 60mila vittime l’anno. L’utilizzo di un defibrillatore nei primi cinque minuti dall’arresto cardiaco può aumentare sensibilmente la sopravvivenza e per questo la presenza di questi dispositivi è cruciale. I 5 nuovi defibrillatori ad accesso pubblico e semiautomatici sono stati posizionati lo scorso anno in vari punti del territorio comunale. Oltre alla pista ciclabile di Monterusciello, dove ora non è più presente l’apparecchio, sono stati scelti altri posti molto frequentati come Corso Terracciano (nelle prossimità del Tempio di Nettuno); piazza Italo Balbo (nelle prossimità dell’edicola); lungomare Pertini (poco dopo il campo da pallacanestro); Via Cicerone (adiacente alla farmacia Ronsisvalle).