POZZUOLI/ Consigliere contro le occupazioni abusive: «La prepotenza non può essere tollerata»

POZZUOLI – Dopo l’occupazione dell’alloggio nel lotto 12, in via Viviani a Monterusciello, arriva la condanna del consigliere comunale di “Pozzuoli ORA!”, Riccardo Volpe, che stigmatizza l’accaduto e fa un appello affinché si intervenga per porre fine a questi atti di prepotenza che coinvolgono anche altre zone della città. «Quello che sta accadendo in questi giorni nel quartiere di Monterusciello è inaccettabile. Forzano la porta, entrano ed occupano casa altrui. Un gesto inaccettabile, soprattutto nel rispetto delle oltre mille persone che sono in graduatoria e attendono onestamente un alloggio popolare. Ancor più grave è che in una situazione del genere sia coinvolto un minore, costretto a vivere momenti di forte stress e traumi provocati propri genitori. Per questo in mattinata invierò una nota ai Servizi Sociali, affinché tutelino anche il benessere del minore, coinvolgendo se è il caso anche il Tribunale per Minorenni. Sicuramente nel quartiere va verificato chi ci abita sul serio e chi invece ha deciso di tenere l’alloggio popolare vuoto, senza abitarci. C’è tanta brava gente che ha deciso di non occupare una casa e sta attendendo lo scorrimento della graduatoria. Non possiamo consentire che gli alloggi popolari di Monterusciello debbano essere occupati con tale prepotenza. Chi lo fa deve essere subito messo alla porta».