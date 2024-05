Terremoto a Pozzuoli, controlli dei vigili e dei tecnici comunali a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Sciame sismico a Pozzuoli. Verifiche anche a Monte di Procida, dove il Comune fa sapere che al momento non si registrano criticità. I controlli speditivi da parte del personale della Polizia Municipale e dell’Ufficio tecnico sono in corso. «L’amministrazione comunale continuerà, come di consueto, a mantenere costanti contatti con le strutture regionali della Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per seguire l’evoluzione della situazione», fanno sapere dal Municipio. Attualmente sono state registrate, in via preliminare, 35 scosse, localizzate nella zona della Solfatara. L’evento più rilevante è stato registrato alle ore 3:47 di magnitudo 3.2 proprio all’interno del cratere a 1,56 km di profondità.