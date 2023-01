BACOLI/ Saldi, ZTL e nuove proposte: parlano i commercianti del centro storico – LE FOTO

BACOLI – Nel centro storico di Bacoli sono concentrate varie tipologie di esercizi commerciali legati dall’interesse comune di promuovere la zona e la propria attività. Abbiamo chiesto a vari esercenti quali potessero essere le iniziative per risollevare il commercio del centro storico bacolese, domandando inoltre se fossero favorevoli o meno alla ZTL e sei saldi invernali stessero richiamando un maggior numero di clienti. Diversità di generi, con diverse opinioni, dovute a diverse esperienze commerciali. Tutte però unite nell’idea che il centro storico di Bacoli necessita di un progetto di rivalutazione e riqualifica per il rilancio del commercio.

LE PROPOSTE – Raffaele Panico, titolare di un esercizio, ha articolato così il suo pensiero: «Bisogna fare qualcosa per i giovani, la sera c’è poco e niente da fare. Iniziare dalle piccole cose: un bar che attira giovani, qualche cosa mattiniera, la riapertura del cinema situato nel centro storico ormai chiuso da anni. Sono neutro sulla ZTL, si dovrebbe fare principalmente nei giorni festivi e nei fine settimana, o durante il periodo estivo, perché anche il traffico automobilistico potrebbe portare qualche cliente in più. La ZTL ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. I saldi invernali non hanno portato grossi cambiamenti, com’eravamo così siamo rimasti.»

PRO-ZTL – Antonio Della Ragione, direttore del punto vendita, ha esposto le sue idee in merito: «In primis c’è da realizzare un progetto, una riqualifica e un rilancio con incentivi e reali interventi che servano a rilanciare e riqualificare il centro storico.. Sono uno dei pionieri della ZTL anni or sono, insieme a mia moglie e all’associazione di cui facciamo parte. Ma oggi in queste condizioni c’è da fare una valutazione un pò più concreta. In un momento economico triste, in una stagione invernale, c’è da pensare alla sopravvivenza delle attività commerciali. Quindi penso sia giusta la via di mezzo nel realizzare una ZTL nel periodo estivo, e aprirla nel periodo invernale come si fa altrove. La ZTL può portare visitatori in più, o clienti occasionali, che nonostante le condizioni meteo non favorevoli, possano dare agio alle attività che ci sono di fatturare. L’enfasi dei saldi è un qualcosa che andata perdendosi negli anni visto che viviamo annualmente, mese per mese, con le promozioni (black friday, dieci giorni d’oro ecc.). L’attesa dei saldi è un pò svanita, oggi si compra per necessità, non si compra più per sfizio o voglia di avere qualcosa in più.»

CAMBIARE IL MODUS OPERANDI – Mentre Assunta Di Colandrea, titolare di un’attività commerciale, ha detto: «Sono del parere che l’iniziativa deve partire dal commerciante. Il commerciante deve entrare nell’ottica che non c’è più il commercio di prima. Noi dobbiamo combattere contro Amazon, i centri commerciali e quant’altro. Noi commercianti dobbiamo cambiare il modo di vendere, la pensiamo così io ed alcuni miei colleghi: dobbiamo dare una buona offerta, dobbiamo essere cortesi e accoglienti e far trovare al cliente merce per tutti i tipi e tutte le tasche. Eventi e iniziative, come le abbiamo organizzate nel periodo di Natale che sono fondamentali, possono nascere solo con la ZTL. Un’altra cosa che può aiutare è l’apertura di nuovi locali, come sta avvenendo a via Gaetano De Rosa. Si apriranno nuovi locali come: una pizzeria ristorante, una vineria e una cioccolateria. Così da poter dare più offerta a livello di ristorazione, di intrattenimento ecc….Faccio parte di un’associazione di commercianti che ha come obiettivo di creare uno sviluppo e un rinnovamento del centro storico e questo lo si può fare solo con la ZTL. In tutti i centri storici del mondo le strade sono chiuse. Sono favorevole alla ZTL, anzi nei mesi che hanno preceduto Natale, in cui la strada è stata aperta non ci sono stati particolare cambiamenti. Viviamo un momento storico critico ovunque, usciamo da una crisi profonda. Mi sono consultata con alcuni miei colleghi, i saldi invernali hanno funzionato e funzionano anche nel momento in cui le condizioni meteo sono favorevoli. I saldi li dovrebbero mettere tutte le tipologie di esercizio.»