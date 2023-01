POZZUOLI/ Tensione alle stelle al comando di Polizia Municipale: sfiorato lo scontro fisico tra i vigili

POZZUOLI – Un’assemblea organizzata dalla UIL questa mattina stava per trasformarsi in uno scontro fisico tra vigili al comando di Polizia Municipale di Pozzuoli, dove da settimane la tensione è altissima in seguito alla sospensione del piano di lavoro. All’incontro, organizzato dalle 11 alle 14, hanno partecipato numerosi agenti. La tensione è salita alle stelle quando, tra i punti all’ordine del giorno, si è arrivati alla discussione proprio del piano di lavoro che già nei giorni scorsi -attraverso il nostro giornale- ha visto uno scontro a colpi di comunicati tra CGIL (in rappresentanza degli agenti tesserati contrari al “piano di lavoro”) e un altro gruppo di agenti che, senza alcuna sigla sindacale, si è schierato dalla parte della comandante Silvia Mignone “costretta” a sospendere il piano dopo la denuncia della CGIL.

LO SCONTRO – E in questo clima già rovente che questa mattina, negli uffici del comando di Polizia Municipale di via Luciano, sono volate accuse reciproche tra le parti e uno scontro fisico tra diversi agenti, che stavano per venire alle mani, scongiurato solo grazie all’intervento di alcuni colleghi che hanno riportato la situazione alla calma.

POCHI VIGILI IN STRADA – Un “nulla di fatto” che ha inasprito gli animi e che, al momento penalizza la città di Pozzuoli dove negli ultimi tempi, proprio in virtù della sospensione del piano, è stato ridotto il numero di vigili e di pattuglie presenti sul territorio nelle ore serali e soprattutto nei week end. La fotografia della “crisi” in corso al comando arriverà domenica prossima (29 gennaio) quando, secondo il piano di viabilità, dalle 18 alle 24 sarà presente una sola pattuglia con due agenti su tutto il territorio.