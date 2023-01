POZZUOLI/ Furto di bici elettrica in via Artiaco: arrestati due fratelli

POZZUOLI – I carabinieri del reparto radiomobile della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato i fratelli Sandro e Francesco Papa, per furto aggravato e per possesso di arnesi atti allo scasso. Hanno 39 e 35 anni sono entrambi già noti alle forze dell’ordine e il più grande è di Ponticelli mentre il 35enne abita a Bagnoli. I due sono stati sorpresi in via Artiaco mentre stavano rubando una bicicletta elettrica lì parcheggiata. I carabinieri li hanno bloccati e nell’auto utilizzata dai due hanno rinvenuto e sequestrato anche diversi strumenti verosimilmente utilizzati per rubare e scassinare. L’E-bike è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati sono in attesa di giudizio.