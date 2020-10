BACOLI – Quattro nuovi casi di coronavirus a Bacoli. I positivi in città sono 27, di cui 24 asintomatici e 3 ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva. Tra i positivi anche due bambini dell’istituto Paolo di Tarso: uno è un alunno del plesso di Baia (ora a Bellavista), l’altro della scuola di Miseno. I plessi, questa mattina, saranno sanificati. Gli studenti delle due classi resteranno in isolamento domiciliare, insieme agli insegnanti, fino all’esito dei tamponi.

SOSPESE LE LEZIONI AL LICEO SENECA – Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha anche firmato una nuova ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza presso il liceo Lucio Anneo Seneca fino al 25 ottobre. «Ho avuto modo di confrontarmi con la dirigente scolastica. È d’accordo, in questa fase emergenziale, ad avviare la didattica a distanza in attesa di tempi migliori. Anche i presidi dei due istituti comprensivi di Bacoli stanno provvedendo ad attrezzarsi per la DAD, attivandola quando necessario», ha dichiarato il primo cittadino.