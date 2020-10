POZZUOLI – Quattordici nuovi casi di Covid-19 a Pozzuoli. In città si contano attualmente 183 persone contagiate. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 183 i puteolani ad aver contratto il coronavirus e 152 quelli guariti. Sono 13, invece, le persone ad aver perso la vita. «Dobbiamo rispettare le regole con comportamenti corretti. È una battaglia di tutti, non soltanto delle istituzioni. Il Governo e la Regione sono stati chiari: se crescerà il numero delle persone in ospedale – e sta aumentando giorno per giorno – il sistema sanitario andrà in affanno e ci saranno problemi per tutti. Abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità nei mesi scorsi, nel periodo più buio. Diamo prova di esserne ancora capaci, ed evitiamo misure troppo restrittive che non fanno bene a nessuno», è il monito del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che chiede alla comunità di prestare massima attenzione ai provvedimenti previsti dal Dpcm e dalla Regione Campania.

RECORD DI CASI IN CAMPANIA – Ieri il nuovo record in Campania per i casi Covid: 818 positivi a fronte di 11.396 tamponi. Registrate anche due vittime e ben 151 guariti.