BACOLI/ Pista ciclabile del lago Fusaro: lunedì il taglio del nastro

BACOLI – La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di lunedì 26 giugno. Alle 10.30 del mattino sarà inaugurata la nuova pista ciclabile del lago Fusaro. Un percorso di oltre 4.000 metri quadrati. Il taglio del nastro dopo più di 30 anni di attesa. La pista collega il Real Sito Borbonico con le Grotte dell’Acqua e il Parco della Quarantena. Soddisfatto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Abbiamo reso realtà un primo pezzo del Masterplan del Litorale Domitio-Flegreo. Si tratta di 14 interventi, distribuiti su 13 comuni del Masterplan, tra cui l’intervento che che siamo pronti per inaugurare. Per oltre 20 milioni di euro, Bacoli avrà così una nuova passeggiata lungo il tratto est della sponda del lago Fusaro. Abbiamo liberato la fascia di rispetto circumlacuale da usi e destinazioni impropri per il sito di interesse comunitario in cui il lago e le sue sponde rientrano, e abbiamo, allo stesso tempo, creato una nuova “infrastruttura verde” urbana. Restituiamo alla comunità flegrea un nuovo pezzo di paesaggio. Un nuovo parcheggio green, un percorso sicuro, illuminato ed attrezzato».