«A Monterusciello il distributore di sacchi per la differenziata non funziona»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, vorrei segnalare il disservizio che si è creato al punto differenziata di Monterusciello nei pressi dell’Asl. La macchina distributrice dei sacchetti non funziona, per cui gli utenti (che pagano profumatamente la Tari) sono costretti ad andare a via Campana o addirittura a Pozzuoli, via Vigna. Ma è possibile che un bacino di utenti così vasto possa usufruire di un solo punto distribuzione? Noi automuniti potremmo anche arrivarci, ma tutti gli anziani che non guidano, perché devono essere costretti ad acquistare i sacchetti, e rinunciare ad un loro diritto solo perché la ditta appaltatrice non risolve diversamente guadagnando ulteriormente sulla non distribuzione dei sacchetti?». Luisa C.