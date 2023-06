Gestione e valorizzazione del Rione Terra, domani il dibattito a Pozzuoli

POZZUOLI – Si terrà domani alle ore 18.00, presso Villa De Gemmis (in Via Carlo Rosini), l’incontro pubblico promosso da “Pozzuoli ORA!” e “Appello per il Rione Terra” per discutere del futuro del Rione Terra. L’antica rocca di Pozzuoli è stata, soprattutto negli ultimi anni, al centro del dibattito politico, per la sua futura gestione e valorizzazione. «Archiviato l’unico gestore privato – afferma Raffaele Postiglione, portavoce del gruppo Pozzuoli ORA! – la scelta non può che basarsi su una forte governance pubblica, sullo sviluppo culturale e sul protagonismo del territorio. Questi i pilastri su cui fondare la rinascita del Rione Terra, patrimonio della Comunità puteolana. Con questi obiettivi – continua Postiglione – continuiamo a portare avanti con forza e determinazione la nostra azione. Il Rione Terra è patrimonio dei puteolani».

L’INIZIATIVA – L’incontro vedrà la partecipazione di Ettore Giampaolo, esponente del comitato “Appello per il Rione Terra”, i membri di Pozzuoli ORA! Riccardo Volpe e Raffaele Postiglione e anche la partecipazione dell’Assessore al Governo del Territorio, Giacomo Bandiera. «La ragione di fondo che ha motivato l’iniziativa per sottrarre Rione Terra allo sperpero del “gestore unico e privato” – afferma Ettore Giampaolo, di Appello per il Rione Terra – è stata quella di veder destinata l’Antica Rocca anche ad una funzione culturale di livello internazionale in modo che fosse un elemento caratterizzante lo sviluppo dell’intera città Lungo questa linea – conclude Giampaolo – continuiamo ad impegnarci per andare avanti dopo aver assunto con favore la scelta dell’Amministrazione di revocare la scelta del gestore unico».