BACOLI/ Periferie senza sportelli bancomat, l’appello dei cittadini al sindaco

BACOLI – Fusaro, Baia e Cuma senza sportelli bancomat. E’ il triste disagio per circa 10 mila cittadini che, ormai, da anni, sono esasperati per la mancanza degli sportelli automatici. I cittadini masticano amaro per una situazione penalizzante nei confronti delle periferie, depauperate dei servizi primari. Per un periodo era stato attivata uno sportello del Banco di Napoli al Fusaro, ma il bancomat era molto spesso non funzionante per mancanza di linea. Da qualche settimana non è più funzionante.

LA PROTESTA DEI RESIDENTI– “Ci chiedono sacrificio, ma una comunità così grande come Cuma, Fusaro e Baia, la mancanza di uno sportello bancomat rappresenta un grave danno per la nostra comunità, un ulteriore segnale di impoverimento dei servizi essenziali nei territori periferici come il nostro” – lamentano alcuni cittadini –. “L’assenza di un istituto bancario, oltre a creare evidenti difficoltà per i cittadini e le imprese, rischia di incentivare ulteriormente l’abbandono delle periferie. Per questo motivo chiediamo al sindaco di farsi portavoce di questo disagio e di portare avanti una battaglia per il ripristino di un bancomat anche nelle periferie”.