Bacoli partecipa al bando “Bici in Comune”: pump-track, messa in sicurezza ed eventi promozionali nella pista ciclabile del Fusaro

BACOLI – Il Comune di Bacoli ha partecipato all’Avviso pubblico “Bici in Comune” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute e Anci. L’Avviso, rivolto ai Comuni, ha l’obiettivo di finanziare progetti finalizzati alla promozione della mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo. Il Comune di Bacoli ha partecipato a tutte e tre le Linee di Attività, proponendo un progetto che si sviluppa in maniera organica, prevedendo interventi diversi, afferenti alle tre linee di finanziamento previste dal bando, ma tra loro collegati da un unico filo conduttore.

IL PROGETTO – La pump track, che rientra nella linea di finanziamento 1, è il fulcro del progetto e si colloca in posizione adiacente al percorso ciclo-pedonale che costeggia il lago, sul quale si prevedono interventi di miglioramento e messa in sicurezza, impiegando i fondi della linea di finanziamento 2. In questo modo, quindi, la pump track si pone come un attrattore urbano in grado di richiamare utenti anche per il percorso esistente; quest’ultimo, attraversando un’area ricca di risorse naturalistiche, artistiche e archeologiche, potrà costituire un valido strumento di promozione e valorizzazione del territorio. Connesse agli interventi sopra descritti sono le iniziative riconducibili alla la linea d’intervento 3, che il progetto prevede di realizzare in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Regionale Campania e l’ASD Napoli Pedala, impegnate nella promozione della mobilità sostenibile e della ciclabilità urbana e turistico/sportiva. La prima iniziativa consisterà in una gimkana promozionale, rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni e organizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Regionale Campania, all’interno del Parco Borbonico: essa costituirà quindi il primo momento di promozione del progetto e di valorizzazione del sito su cui verrà in seguito installata la pump track. A questo farà seguito un’attività di formazione per gli studenti delle scuole medie inferiori e/o superiori, sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, organizzata dall’ASD Napoli Pedala, che concluderà il corso con una giornata presso la pump track. Oltre a ciò, si prevedono altri due eventi di presentazione e avviamento all’uso della pump track, aperti a bambini e ragazzi a partire dai sei anni: il primo sarà suddiviso su due giornate consecutive e il secondo si svolgerà a distanza di un mese dal primo. Durante queste giornate l’associazione partner fornirà anche le biciclette idonee per utilizzare il circuito. Il Comune di Bacoli ha avviato, ormai da anni, progetti legati alla mobilità sostenibile, con iniziative e adesioni, coniugando la necessità ecologica di sostenere l’uso della mobilità dolce e quella di salvaguardare i livelli di inquinamento ambientale. La partecipazione all’Avviso prosegue il lavoro sul mondo della bicicletta, abbinando sport e cicloturismo, dando continuità anche pratica alle iniziative di promozione dell’attività ciclistica, come i passaggi di tappa del Giro d’Italia 2022 e 2024, nonché la tappa del Giro-E sempre del 2024.