POZZUOLI/ Pastore fa «all-in»: accoglie Guardascione e ricompatta l’ex gruppo di Monaco

POZZUOLI – Il delfino è diventato pescecane. Gennaro Pastore in sol boccone ha inghiottito il suo ormai ex mentore Filippo Monaco. Sta tutta qui la sintesi del passaggio di Angelo Guardascione nel gruppo consiliare “Pozzuoli al centro”, movimento politico che porta a tre il numero dei consiglieri comunali in organico. Tutti sono stati eletti appena due anni e mezzo fa con “Uniti per Pozzuoli”, compagine politica che fa capo proprio al vice sindaco Monaco, segnale del fallimento politico e amministrativo del preside del “Petronio” che ormai resiste in Giunta per “grazia ricevuta” dal sindaco.

IL PASSAGGIO – Ma veniamo ai fatti di oggi. Guardascione questa mattina ha ufficializzato l’adesione al gruppo “Pozzuoli al centro” di cui fanno parte Vitale Di Dio e Pastore. Il medico dell’Asl Napoli 2 Nord nel febbraio dello scorso era approdato nel “Purgatorio” del gruppo misto dove vi è rimasto per quasi un anno prima di riabbracciare gli ex compagni di avventura. L’adesione è stata ufficializzata nella tarda mattinata di oggi mediante una comunicazione protocollata al comune di Pozzuoli e inviata al presidente del consiglio Mimmo Pennacchio, al segretario generale Matteo Sperandeo e al sindaco Gigi Manzoni.

GLI SCENARIO – Dunque, Pastore alza il tiro in vista del nuovo rimpasto di giunta. Al gruppo “Pozzuoli al centro” spetta di base un assessore, posto oggi ricoperto da Anna Attore (Ambiente) che però è in uscita insieme all’altro assessore Giacomo Bandiera. Detto ciò, difficilmente il sindaco concederà al gruppo, in virtù di un numero maggiore di consiglieri, un secondo assessore ma sicuramente dovrà tenere conto del nuovo peso specifico assunto da Pastore & C. che ad oggi, dopo il nascente PD, rappresenta insieme ai Verdi e a Pozzuoli Libera il gruppo più consistente della maggioranza.