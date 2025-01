Lukaku sceglie Pozzuoli: cena con parenti e amici da UMAMI

POZZUOLI – Metti una cena a Pozzuoli, con vista sull’Anfiteatro Flavio insieme a parenti e amici, per trascorrere una domenica sera in tranquillità. Detto fatto: Romelu Lukaku ieri ha scelto ancora una volta UMAMI, Japanese Fusion Restaurant. Ad accoglierlo come sempre c’era Mario Russo, ormai amico del bomber azzurro che ha potuto gustare le specialità della cucina giapponese preparate con i migliori prodotti di alta qualità. Big rom ha trascorso una serata in allegria e tranquillità in un ambiente esclusivo e raffinato.

UMAMI – Tra le specialità più in voga offerte da UMAMI ci sono il Mini Bun con ventresca di tonno zucchine e maionese dello chef, Nigiri tonno e Temaky cruncy. Per gli amanti del sushi e della cucina giapponese UMAMI resta il top a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea.

LE FOTO