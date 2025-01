POZZUOLI/ EAV potenzia le corse dei bus di linea

POZZUOLI – EAV potenzia alcune linee del trasporto pubblico locale a partire dal 1 febbraio. La linea 906 Monterusciello – Capomazza – Pozzuoli (Via Fasano) sarà intensificata con 3 coppie di corse giornaliere, in aggiunta alle 17 già attive. La linea 913 La Schiana – Toiano – Pozzuoli (Via Fasano) vedrà aumentare le corse di 4 ulteriori coppie giornaliere, in aggiunta alle 8 già attive, con un prolungamento fino alle ore 23:30 (rispetto alle 18:30 attuali). Sulla tratta Pozzuoli – Quarto, il servizio sarà esteso alla fascia pomeridiana/serale, sia sulla linea 908 Quarto – La Macchia – Pozzuoli (da 5 a 8 coppie di corse al giorno) che sulla 912 Quarto Pozzuoli (da 7 a 11 coppie di corse al giorno).

Inoltre, tenuto conto dell’interruzione della linea Cumana, per fronteggiare l’esigenza di mobilità del tratto costiero e limitare i disagi per i viaggiatori, per la linea ordinaria 915 La Pietra – Pozzuoli – Metro Solfatara in partenza /arrivo dal capolinea Dazio, è previsto un prolungamento fino a Piazza Bagnoli.