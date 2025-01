QUARTO/ Studenti al Teatro San Carlo per la Giornata della Memoria

QUARTO – Oggi una delegazione di studenti dell’Isis Rita Levi Montalcini di Quarto, con il professore Orlandino delegato dalla dirigente scolastica, e accompagnati dall’assessore Raffaella De Vivo, hanno partecipato al Teatro San Carlo di Napoli per la commemorazione della Giornata della Memoria. Durante l’evento anche la consegna delle onorificenze per i familiari di 24 cittadini dell’area metropolitana di Napoli, militari e civili, deportati e internati nei campi di concentramento. “Curiamo la memoria del passato ma, soprattutto, lavoriamo per la pace del presente e del futuro. Attiviamo gli anticorpi della nostra coscienza civica perché queste barbarie non si verifichino mai più” ha detto il sindaco di Quarto Antonio Sabino.