BACOLI – Nuovi loculi al cimitero di Cappella. Il Comune di Bacoli si appresta a dare un riposo dignitoso a centinaia di defunti. In cantiere la realizzazione di 150 loculi. Lo annuncia il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Un’opera pubblica che tante famiglie di Bacoli attendono da oltre quindici anni, con le panchine, le fontanine. Pensate che, in appena tre anni, siamo riusciti a garantire alla nostra comunità circa 800 nuove nicchie per accogliere i resti di cari estinti, in modo degno. Una risposta concreta alle aspettative di mamme, di papà, di figli. Un atto di assoluta civiltà. Ma soprattutto, una promessa». Saranno inoltre finanziati altri importanti lavori per la manutenzione del cimitero.