POZZUOLI – Un incendio è divampato questa sera in un’area di pertinenza dell’I.FL.HAN., centro di riabilitazione che sorge in via Monterusciello. Due i focolai: uno all’interno dei giardinetti, in uno spazio a poca distanza dal cancello d’ingresso; l’altro lungo la strada. Sul posto sono giunti due mezzi dei vigili del fuoco che in questi minuti stanno domando le fiamme. (seguiranno eventuali aggiornamenti)