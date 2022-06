MONTE DI PROCIDA – L’assessore Gerarda Stella, con delega in materia di Politiche Giovanili, Protezione Civile, Cultura, Fondi Europei, Turismo, Biblioteca, Lotta ai cambiamenti climatici, si è dimessa. La giunta Pugliese perde un pezzo «Rispetto profondamente la sua decisione, che ha condiviso con me motivandola soprattutto con riferimento al suo nuovo lavoro fuori regione che le ha reso difficile presenziare alle giunte comunali durante gli ultimi mesi. Accolgo con piacere e gratitudine la disponibilità dichiarata per futuri contributi costruttivi da consigliera comunale che confermano la sua attenzione nei confronti dell’amministrazione e della comunità di Monte di Procida, nel rispetto degli impegni che abbiamo assunto con la città meno di due anni fa», è il commento del primo cittadino che esprime stima e riconoscenza per questi anni di intensa collaborazione. «Mi preme ringraziarla pubblicamente proprio per questa sua collaborazione così produttiva per l’amministrazione e per Monte di Procida, sempre basata su un’azione improntata allo sviluppo, alla crescita ed alla legalità, temi rispetto ai quali sono certo che anche da consigliera non mancherà sicuramente il suo prezioso e competente supporto», conclude Giuseppe Pugliese.