BACOLI/ Mensa scolastica, protestano i genitori «Bambini tornano a casa digiuni»

BACOLI – Primi giorni in salita per il servizio di refezione scolastica a Bacoli. Diverse sono le criticità riscontrare finora tra cui ritardi nelle consegne e piatti definiti “immangiabili” da molti genitori degli alunni che frequentano le scuole materne ed elementari a Bacoli. La protesta si sta espandendo a macchia d’olio su tutto il territorio: “tornano a casa digiuni perché i piatti presentati dalla ditta incaricata sono immangiabili”, affermano alcune madri. Il servizio di refezione nelle scuole è responsabilità del Comune di Bacoli che, da poco, ha indetto un nuova gara d’appalto affidando il servizio ad una ditta di Vicenza, la “Serenissima Ristorazione srl”, per un importo, in tre anni, per un milione e 600mila euro.

IL SERVIZIO – Il servizio non è gratuito, ma può pesare su una famiglia molti soldi a bambino al mese per una refezione, al momento, scadente ed in ritardo. Dal suo canto il sindaco, attraverso un messaggio registrato via telefono, ha cercato di rassicurare la cittadinanza sulla qualità della ditta scelta. “Nei prossimi giorni organizzerò un incontro tra i rappresentati dei genitori e della ditta per trovare una soluzione per migliorare il servizio”. Alla base delle perplessità delle madri dei bambini è sul disagio che i loro bambini potrebbero continuare a vivere , considerato che, ad oggi, la ditta incaricata sembrerebbe non avere a Bacoli un cucina dove cucinare i pasti, condizione che mette seriamente in ansia i genitori che, durante gli scorsi anni, attraverso una “Commissione Mensa” eseguivano ispezioni nelle cucine utilizzate per il servizio di refezione.