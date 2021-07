BACOLI – Grande successo per il piano “Scuola Estiva” varato dal MIUR per l’anno scolastico 2020/2021 per consentire la ripresa delle attività sportive e socializzanti nelle scuole Italiane. All’istituto comprensivo “1 Paolo di Tarso” sono stati organizzati, a chiusura anno scolastico, 2 corsi di lettura espressiva, 1 corso di lingua inglese, 1 PON. “I nostri tragardi” , dedicati al perfezionamento degli sport acquatici (nuoto, palla a nuoto) di 30 ore presso la piscina Foglie D’argento di Bacoli. Venti allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado, addestrati da un nuotatore professionista e da un tutor di gruppo, si cimentano in allenamenti di nuoto e acqua gim, dando vita a momenti ludici di socialità e benessere psicofisico, che fanno dello sport il principale veicolo dell’apprendimento e dello stare sanamente insieme.