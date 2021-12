BACOLI – La piazza sul mare di Marina Grande, a Bacoli, è stata intitolata alla memoria del sindaco emerito Geremia Massa. Fu primo cittadino dal 1959 al 1965. A circa 30 anni dalla sua scomparsa, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicargli uno dei piazzali più belli della città. «Uomo del popolo, sempre al servizio della povera gente. Con lui la città vide nuove scuole, nuove strade principali, nuovi parchi pubblici, nuovi servizi sanitari. Con lui, furono stimolati nuovi percorsi lavorativi. Un boom economico per il territorio. Ma, soprattutto, i bacolesi conobbero un sindaco che dedicò la sua vita per gli altri, anche a costo di pagarne le conseguenze, sulla propria pelle», ha dichiarato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. «È un obiettivo che da sindaco e da presidente della Commissione Toponomastica, insieme a tutti componenti della stessa, sento come dovere morale. Un impegno civico. Ricordare ai bacolesi di oggi, i bacolesi di ieri. Ricordare, a noi tutti, chi siamo e chi siamo stati», ha aggiunto il capo dell’esecutivo locale.