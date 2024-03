BACOLI/ La Paolo Di Tarso vince i campionati italiani della geografia

BACOLI – Straordinario risultato per l’Istituto Comprensivo flegreo “1° Paolo di Tarso”, che si è aggiudicato il primo posto, nella classifica a squadre delle scuole medie, dei Campionati Italiani della Geografia, manifestazione giunta alla sua ottava edizione, promossa da SOS Geografia, A.I.I.G. e “Zaccagna, ieri e oggi”, con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Massa e Carrara, e Comune di Carrara. Circa 2800 studenti di 119 scuole secondarie di primo e secondo grado si sono collegati online, il 14 e 15 marzo scorsi, con l’I.I.S. “Domenico Zaccagna” di Carrara, per rispondere a 300 quesiti, distribuiti in 10 blocchi tematici inerenti a strumenti della geografia, geografia fisica e umana, difesa dell’ambiente, carte mute, diritti umani, geopolitica, storia delle esplorazioni e bandiere.

I RICONOSCIMENTI – All’ambito premio, intitolato ad Antonio Scarpone, si aggiunge un prestigioso terzo posto nei giochi individuali, conquistato dall’alunno Vittorio Parziale (vincitore altresì della prova di storia delle esplorazioni), ma entrano nella top ten anche Flavio Longobardo (vincitore della prova di geopolitica e di quella sulle carte mute), Lorenzo Di Meo e Vincenzo Sorrentino (vincitore della prova sui diritti umani). Infine gli alunni Salvatore Esposito e Giuseppe Ramazio primeggiano rispettivamente nel blocco tematico sulle coordinate geografiche e in quello su ambiente ed energia. La preparazione degli alunni della “Paolo di Tarso”, seguiti in orario curricolare dalle professoresse di lettere Rosaria Scotto di Carlo e Imma Sollo, è stata coordinata dal prof. Francesco Piantedosi. Le premiazioni avverranno in presenza, sabato 23 marzo, a Carrara, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Zaccagna-Galilei”. A coronamento del successo, come previsto dal regolamento del concorso, i due alunni meglio piazzati, Parziale e Longobardo, insieme al docente referente, saranno ospiti a maggio del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ad Equi Terme.

UNA SCUOLA DI QUALITÀ- Grande soddisfazione esprime il dirigente della “Paolo di Tarso”, dott. Francesco Gentile, che così commenta i brillanti esiti della competizione: «Mi complimento con i ragazzi e con i docenti tutti che insieme contribuiscono quotidianamente ad innalzare i livelli di qualità dell’offerta formativa del nostro istituto». Si attendono ora i risultati delle semifinali dei Giochi Matematici Bocconi, a cui, pochi giorni fa, ha preso parte un’altra rappresentanza della scuola.