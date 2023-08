BACOLI/ Janara in scena alla Piscina Mirabilis: domani lo spettacolo tra i pilastri della Cattedrale dell’Acqua

BACOLI – Janara in scena alla Piscina Mirabilis. L’evento è in programma per domani alle 21:30: gli spettatori potranno godersi uno spettacolo tra i pilastri della meravigliosa Cattedrale dell’Acqua. Nel cuore di Bacoli, in un luogo che da sempre attira visitatori da ogni parte del mondo, muove i passi una misteriosa figura che racconta al pubblico la sua storia fatta di vendetta e possessione, di spiritualità, famiglia e amore. Così, il tempio dell’acqua, ormai privo della sua preziosa protagonista, tornerà di nuovo a riempirsi, questa volta di arte e parole.