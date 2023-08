POZZUOLI/ Smantellata piazza di spaccio al Rione Toiano: due pusher e un “palo” arrestati dai carabinieri

POZZUOLI – Avevano organizzato una nuova piazza di spaccio al Rione Toiano, approfittando del “vuoto” venutosi a creare nel quartiere dopo i numerosi arresti ai danni de “gli amici di Toiano”. A gestirla sarebbe stato Gennaro Imperatore, 31 anni, arrestato nel 2017 per estorsione; insieme a lui il fratello minore Francesco, 25 anni che aveva il ruolo di pusher e il cognato Rosario Tizzano, detto “a jatta” (arrestato nell’operazione Iron Men del 2016) il quale -secondo le indagini- fungeva da palo. A mettere le manette ai polsi dei tre sono stati i carabinieri della stazione di Pozzuoli in seguito a un’operazione anti-droga.

LE INDAGINI – A destare sospetti è stato il continuo via-vai da parte di gente in via Seneca, nei pressi dell’istituto scolastico Pitagora, chiuso per vacanze. Dunque, non erano né studenti né insegnanti a tenere in vita la zona, bensì pusher e clienti che si muovevano in quella stradina con la speranza che il buio e il caldo di agosto distogliessero l’attenzione. Dopo essersi appostati nelle vicinanze, i carabinieri sono entrati in azione quando uno dei tre aveva appena ceduto una stecchetta di hashish ad un acquirente del posto. A quel punto Tizzano e i fratelli Imperatore sono stati bloccati e perquisiti e trovati in possesso di 11 dosi di cocaina, 12 di crack e 10 di hashish. Inoltre nell’abitazione di uno di loro è stata trovata la somma di 3520 euro in contante ritenuto provento illecito. Denaro, poco più di 100 euro, anche nell’appartamento di un altro. Gennaro e Francesco Imperatore e Rosario Tizzano dopo l’arresto sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale in attesa della convalida da parte del Gip di Napoli: dovranno rispondere di spaccio di stupefacenti.