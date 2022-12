BACOLI/ In arrivo un parco giochi pubblico e gratuito a Cuma

BACOLI – Cuma avrà il suo primo parco giochi pubblico e gratuito. «Mai più periferia abbandonata, ma centro di aggregazione, soprattutto per i più piccoli, con scivoli, altalene. Abbiamo cantieri ovunque: a Centro Anziani di Cappella, per aggiustare il solaio, e alla salita che porta alla scuola Paolo di Tarso. Qui, almeno da 25 anni, vi era una situazione di pericolo e degrado mai risolta, accanto alla Posta, a due passi dalle aule con gli studenti. Adesso stiamo realizzando il muro in tufo, evitando crollo di terreno e rifiuti in strada», rivela il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che snocciola i vari progetti messi in campo dall’amministrazione comunale.