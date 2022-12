MONTE DI PROCIDA/ La parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio riapre le porte ai fedeli

MONTE DI PROCIDA – Fedeli in festa. Dopo due anni e mezzo dalla chiusura, la parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, a Cappella, ha riaperto le sue porte. La cerimonia si è tenuta ieri sera alla presenza di tantissimi fedeli di Bacoli e Monte di Procida, dei parroci del circondario, del Vescovo Ausiliario e del Vescovo di Pozzuoli, Monsignor Gennaro Pascarella. «Ho apprezzato particolarmente il discorso di Don Enrico, carico di umanità, di valori, di parole vere e sentite – ha dichiarato il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese – Mi ha emozionato il suo pensiero rivolto ai sindaci di Bacoli e Monte di Procida e ho ricordato i tanti momenti difficili affrontati insieme, sempre con tenacia e determinazione. Così come ho apprezzato il ringraziamento a Cappella Futura, un’associazione che rappresenta ormai una delle colonne portanti dello sviluppo sociale e culturale di Cappella. Sono convinto, me lo sentite ripetere spesso, che questa umanità schietta e sincera, questo donarsi agli altri con sincero entusiasmo, sia fondamentale per il nostro presente e per il nostro futuro. Questi valori sani e autentici riescono ad alimentare e rafforzare legami speciali che devono costituire il collante di una collettività veramente solida e solidale».