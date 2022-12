Movida a Pozzuoli, il Comune vieta bottiglie, calici e bicchieri in vetro fino all’Epifania

POZZUOLI – Sempre più spesso, sia nella zona del centro storico che del lungomare Pertini, ci si imbatte in bottiglie di vetro abbandonate o in cocci potenzialmente pericolosi. Un fenomeno legato alla movida che mette in pericolo i passanti e al contempo danneggia il decoro urbano della città. Da qui la linea dura dell’amministrazione comunale di Pozzuoli. Il sindaco Luigi Manzoni ha firmato, infatti, un’ordinanza – valida da oggi e fino al giorno dell’Epifania – con cui vieta la somministrazione, la vendita o la cessione, in loco o per asporto, anche tramite distributori automatici, di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro di qualsiasi forma e dimensione. Divieto assoluto, dunque, per bicchieri, calici, bottiglie e boccali dalle 21 alle 6 del giorno successivo, a eccezione dei dehors o dei plateatici esterni autorizzati, annessi a pubblici esercizi, alle sale da pranzo e agli spazi destinati agli avventori. I gestori dei locali, ma anche dei distributori automatici, che non rispetteranno l’ordinanza, rischiano sanzioni salate fino a 500 euro.

LA LINEA DURA IN VISTA DELLE FESTE – Il provvedimento stabilisce anche il divieto di consumo su aree pubbliche di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro. Una parte dell’ordinanza, in particolare, si riferisce poi alla zona della Darsena per rendere più sicuri i tradizionali aperitivi che si svolgono nella zona portuale soprattutto in questo periodo dell’anno. Qui vige il divieto assoluto di somministrare, vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, in loco o per asporto, anche tramite distributori automatici, bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e non alcoliche, in contenitori di vetro, di qualsiasi forma o dimensione nei giorni 8 dicembre e 5 gennaio dalle 16 alle 6 del giorno successivo e nei giorni 24 dicembre e 31 dicembre dalle 11 alle 6 del giorno successivo. La stretta è arrivata dopo i sopralluoghi della polizia municipale: spesso gli agenti hanno riscontrato, infatti, l’abbandono e la rottura di bottiglie di vetro nelle zone più frequentate di Pozzuoli. «Occorre preservare il territorio cittadino dal degrado conseguente all’abbandono, per strada, nelle aiuole e sui muri, delle bottiglie e dei contenitori di vetro, anche bicchieri e calici, utilizzati dagli avventori delle tante attività ed esercizi commerciali della città», scrive il sindaco nel provvedimento in vigore da oggi.