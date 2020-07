BACOLI – Vandali in azione a Bacoli: imbrattate le panchine di piazza Marconi con olio e bitume. Gli agenti della polizia municipale sono già al lavoro per rintracciare i responsabili del raid attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza. «Uno schiaffo a danno degli anziani, delle mamme, e di tutti i cittadini che godono del bene pubblico. Ma non gliela daremo vinta. Siamo già all’opera, con la Flegrea Lavoro, per lavare le panche, ripulire i giardini. Tra un’ora sarà più bella di prima. E andremo fino in fondo», la condanna del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.