BACOLI – Il Porto di Baia diventa area pedonale nei week-end fino a settembre 2020. Possibilità di posti auto per residenti in area cantieristica. Obiettivo dell’amministrazione comunale di Bacoli è quello di migliorare la qualità, la vivibilità e la fruibilità, in chiave turistica, del Porto di Baia. A tale scopo, in via sperimentale, in sinergia con la Regione Campania, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e la Capitaneria di Porto di Baia, a partire da domani (24-7-2020) e fino a settembre 2020, l’area portuale di Baia verrà interdetta al traffico in tutti i fine settimana, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 06:00 del lunedì, costituendo una vera e propria area pedonale. Al fine di limitare i disagi legati alla conseguente indisponibilità di posti auto presso il molo di Baia, in virtù di detta pedonalizzazione, l’amministrazione comunale rende noto un avviso pubblico attraverso cui i residenti e/o domiciliati in Via Lucullo, Via Montegrillo, Via Molo di Baia, Via Scotto d’Aniello e Via Sella di Baia, sprovvisti di parcheggio privato ma in possesso del contrassegno per la sosta rilasciato dal Comune di Bacoli, possono richiedere un posto auto all’interno di una delle aree cantieristiche individuate, senza ulteriori costi aggiuntivi.