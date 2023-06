BACOLI/ Il plesso di Miseno della “Paolo di Tarso” sarà intitolato alla memoria dell’avvocato Gianni Race

BACOLI – Il plesso di Miseno dell’Istituto Scolastico Comprensivo 1° Paolo di Tarso di Bacoli sarà intitolato alla memoria dell’avvocato Gianni Race. Questo è quanto deliberato dalla Giunta Comunale di Bacoli, a seguito della proposta prodotta dalla Commissione Speciale per la Toponomastica. La cerimonia di intitolazione si terrà giovedì 8 Giugno, alle ore 11:00, presso il plesso di Miseno dell’I.C. 1° Paolo di Tarso di Bacoli. L’Avvocato Gianni Raceha descritto, raccontato e divulgato al mondo la storia, i miti e le leggende dei Campi Flegrei attraverso una intensa produzione letteraria che ha accompagnato tutta la sua vita e che ha arricchito di cultura le case di tante famiglie locali e non. “L’impero sommerso di Baia, Miseno e Pozzuoli”, “Storia e mito. Baia, Bacoli e Miseno”, “La cucina del mondo classico”, “Bacoli in pace ed in guerra” sono solo alcuni dei suoi testi più conosciuti.