BACOLI/ Il Comune chiude i parcheggi di Miseno e Miliscola: stagione balneare a rischio

BACOLI – Dopo 4 anni riscoppia la grana parcheggi di Miseno e Miliscola. La controversia era partita nell’estate del 2021, quando a seguito dei sequestri delle aree di sosta, fu trovato un accordo attraverso una convenzione sottoscritta dagli operatori del settore e dal Comune. L’accordo permise di salvare la stagione balneare. Ora il problema si è ripresentato, anche dopo l’intervento della Procura di Napoli che nei mesi scorsi aveva chiesto ragguagli sulla convenzione stipulata nel 2021.

DIFFIDA DEL COMUNE – Con una diffida inviata questa mattina agli operatori del settore, il Comune di Bacoli ha intimato la chiusura dei parcheggi e di ripristinare lo stato dei luoghi da presunti abusi edilizi. “Considerata l’approvazione del Puc, essendo scaduta la Convenzione sottoscritta, unico titolo urbanistico legittimante che ha reso possibile la presentazione della Scia per l’avvio di attività di parcheggio stagionale, di fatto non è più possibile presentare nuova Scia per l’anno 2025” – si legge nella diffida. In pratica, la stagione balneare rischia di saltare definitivamente con la chiusura dei parcheggi. Ora si attende la mossa degli operatori che potrebbero avviare un ricorso al Tar per bloccare, nel frattempo, l’esecutività della diffida.