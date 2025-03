Scontri e lancio di uova al corteo dei Campi Flegrei contro Salvini, Piantedosi e Valditara

BAGNOLI – Proteste e momenti di tensione questo pomeriggio a Bagnoli dove i cittadini del quartiere napoletano si sono radunati in piazza, a qualche centinaio di metri dalla sede di Città della Scienza, dove era in corso una iniziativa della Lega con la partecipazione dei ministri Salvini, Piantedosi e Valditara. Simbolo della protesta sono stati i cuscini, che per i manifestanti sono l’emblema “delle notti insonni a cui siamo costretti a causa delle scosse”. Lancio di uova contro le forze dell’ordine. Presenti anche i comitati dei Campi Flegrei che hanno dato vita a un corteo bloccato dalla Polizia “Fateci passare” hanno urlato i manifestanti che chiedevano un incontro con i ministri. Durante gli scontri è rimasto ferito il vicario del questore di Napoli Stefano Spagnuolo, quando i reparti mobili hanno cercato di contenere la protesta dei manifestanti che intendevano superare il cordone.

L’INCONTRO – Dopo le tensioni un incontro c’è stato. A margine dell’evento, Salvini e Piantedosi hanno incontrato i rappresentanti del Comitato assemblea popolare di Bagnoli e dei Campi Flegrei, costituitosi spontaneamente dopo la recente grande scossa. I ministri hanno assicurato la loro “massima attenzione” alla crisi sismica che sta colpendo i Campi Flegrei.