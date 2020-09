BACOLI – Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza e funzionali degli edifici “101 Alloggi” in via Mercato di Sabato. Si tratta di una somma di circa 600mila euro, derivante da un finanziamento ottenuto attraverso il decreto interministeriale del 6 marzo 2019 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, come evidenziato dalla determinazioni n. 701 del 18-8-2020. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguarderanno le facciate, gli impianti, le aree interne ed esterne. Inoltre verranno effettuate opere di impermeabilizzazione e tinteggiatura, interventi sull’impianto idrico e fognario, nuove piantumazioni, cordolature e rifacimento dell’impianto di illuminazione, sia nella parte porticata che comune.

IL PROGETTO – Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione lancia una nuova sfida: i 101 Alloggi con i colori vivaci della Corricella di Procida. «Intendiamo riscattare un’area di Bacoli abbandonata da troppo tempo nel degrado – ha ammesso il primo cittadino – Vogliamo che torni ad essere un luogo bello, vissuto. Uno spazio in cui i cittadini non si sentano più lasciati soli. Riverniceremo le pareti dei palazzi ispirandoci ai colori della “Corricella” di Procida. Per rafforzare il senso d’orgoglio di chi lì ci abita, e che da oggi vedrà concretamente il Comune sempre più al proprio fianco. Riscatto urbanistico, riscatto sociale. Riqualificheremo le palazzine, i viali, i giardini, le mura, le aree sport e di aggregazione, la pubblica illuminazione, la fogna, i marciapiedi. Insieme, facciamo rinascere questo angolo della città. Un impegno che abbiamo preso con chi lì ci abita. E che manterremo. Un passo alla volta».