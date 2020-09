POZZUOLI – L’Agenzia Formativa GESFOR, in qualità di soggetto attuatore, organizza il corso gratuito IeFP finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di “operatore della ristorazione – Indirizzo Servizi di sala e bar”. Il corso si inserisce nell’ambito di azioni di accompagnamento e orientamento al lavoro in favore di giovani campani, che decidono di proseguire il loro percorso partecipando ad un corso IeFP, acquisendo una qualifica professionale riconosciuta a livello Regionale, Nazionale e Comunitario, tale qualifica, oltre a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, permette di proseguire il percorso scolastico, previo superamento di una valutazione delle competenze, da parte dell’Istituto scolastico prescelto e la successiva iscrizione al quarto anno dell’Istituto Alberghiero . L’Operatore Della Ristorazione Indirizzo Servizi Di Sala e bar, lavora all’interno di strutture alberghiere, ristorative e in tutti i contesti legati all’accoglienza, al turismo, alla gestione del tempo

libero (navi, agriturismo, villaggi, ecc.). È una figura professionale in grado di svolgere attività attinenti alla predisposizione degli ordini, alla somministrazione di pasti, di prodotti da bar secondo gli standard aziendali richiesti ed i criteri di qualità e sicurezza igienico sanitaria.

A CHI SI RIVOLGE – Il percorso formativo mira a potenziare le attitudini operative degli studenti, dotandoli attraverso la formazione svolta in alternanza tra aula/laboratorio/stage, di abilità e competenze professionali specifiche, indispensabili per un utile inserimento nell’attività lavorativa. Tutor, docenti e professionisti esperti nel settore accompagneranno i corsiti nell’intero percorso articolato su una annualità che avrà una durata complessiva di 990 ore così suddivise: 490 ore di formazione in aula; 100 ore di laboratorio presso un’azienda del settore di riferimento; 400 ore di alternanza scuola lavoro presso aziende del settore di riferimento. La frequenza al corso è obbligatoria ed è consentito un numero massimo di assenze pari al 25% del monte ore annuale. Il corso è rivolto a 20 giovani inoccupati o disoccupati in possesso dei seguenti requisiti: essere residente in Campania; avere un’età compresa tra i 16 ed i 19 anni non compiuti all’avvio del percorso; aver assolto all’obbligo di istruzione, ma che non hanno assolto il diritto dovere alla

formazione; essere in possesso della licenza media o, per gli allievi disabili, essere in possesso dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9del D.P.R 122 del 22 giugno 2009; non frequentare un altro corso di formazione professionale. Nel caso in cui il numero dei candidati iscritti sia superiore a 20 si procederà a selezioni. Il corso completamente gratuito è finanziato dalla Regione Campania. Al termine del corso è prevista la valutazione per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale.