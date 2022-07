BACOLI – Getta rifiuti dal finestrino della propria auto, ma viene ‘incastrato’ dalle telecamere. A Bacoli un uomo è stato multato e denunciato grazie all’aiuto della videosorveglianza con cui è stata recuperata la targa del veicolo. «Ha ricevuto una multa salata e lo abbiamo denunciato per reato ambientale. Sono certo che la prossima volta, prima di gettare il sacchetto dall’auto, ci penserà due volte. Ringrazio i cittadini che ci segnalano sempre i barbari che provano a devastare la nostra città, soprattutto in via Spiaggia Romana, che non sarà più la pattumiera del nostro paese», dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.