POZZUOLI – Il concept di Villaggio giornaliero sbarca a Pozzuoli e nell’area flegrea. Lo fa attraverso “Suprema Experience”, luogo esclusivo dove vivere, anche in un solo giorno, tutto il relax e i comfort che offrono una settimana in hotel, semplicemente immergendosi in un contesto suggestivo all’insegna del benessere e dell’intrattenimento. Situato in una delle più belle e suggestive zone di Pozzuoli, circondato da colline boscose e verdeggianti paesaggi, troverai il luogo dove lo sport, il relax e il benessere si fondono con la natura dando vita a qualcosa di unico. Parola d’ordine: tutto. Suprema aprirà al pubblico sabato 9 luglio in via Lucrino 4B, a Pozzuoli, dalle 9.30 alle 18.30.

I SERVIZI – Innumerevoli sono le offerte e i servizi riservati ad adulti e bambini: Biopiscine, postazioni idromassaggio tutto il giorno, Saune finlandesi e Tinozze Idromassaggi, Area Fitness, Campo da Calcetto, Campo da Pallavolo, Campo da Padel non professionale in terra battuta, Campo da Tennis, Lezione di yoga, Area giochi per i bambini, Bar e Ristorante. Il tutto in un unico e suggestivo posto. Per informazioni e prenotazioni visitare il sito: https://www.supremaexperience.it/