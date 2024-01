BACOLI/ Furti nelle auto in via Bellavista, insorgono i residenti: «Nessun controllo»

BACOLI – Raffica di furti e atti vandalici a Bacoli. A denunciare la situazione sono i residenti del posto. Sono in particolare gli abitanti di via Bellavista a puntare l’indice contro i balordi che da tempo ormai si avventano contro le macchine in sosta, rubandole o sottraendone il contenuto, dopo aver spaccato i vetri dei finestrini. Le effrazioni denunciate sono già tante, ma al momento non sono stati ancora identificati i colpevoli. Nella giornata di ieri sono state almeno due le vetture ‘saccheggiate’: a riprendere la scena una telecamera di videosorveglianza presente in zona. In due sono arrivati a bordo di una macchina grigia: uno è rimasto alla guida, l’altro ha mandato in frantumi il vetro del finestrino di una macchina in sosta e ha portato via alcuni zaini. Stesso ‘copione’ per un altro veicolo parcheggiato sempre nella serata di ieri in via Bellavista. «Hanno preso uno zaino e un giubbino e poi hanno avuto anche il tempo di rovistare tra le carte ed aprire il cofano. Via Bellavista è diventata un inferno, una zona totalmente priva di controlli dove le macchine sfrecciano velocissime e i ladri agiscono indisturbati anche alle 9 di sera», è lo sfogo di una delle vittime.