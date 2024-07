BACOLI/ Federica, soddisfazione dal Parlamento «Bene arresto stalker, vicini a vittima»

BACOLI – «La notizia dell’arresto dell’uomo che per anni ha perseguitato Federica D’Orazio, la donna di Bacoli vittima di stalking, è ciò che auspicavo sin dall’inizio. La persecuzione, le minacce e le violenze gravissime che Federica ha dovuto subire non potevano continuare ad essere perpetrate impunemente. Per questo, dopo la straziante lettera di denuncia con cui Pietro D’Orazio ha reso pubblica la vicenda di sua figlia, ho voluto lanciare un appello alle autorità preposte chiedendo di intervenire al più presto per tutelare Federica e garantire la sua incolumità. Un appello condiviso da tantissimi cittadini e dai rappresentati delle istituzioni, che si sono tutti schierati al fianco di Federica. Ringrazio le Forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia lo stalker e aver restituito a Federica la propria dignità. Lo Stato c’è e lo ha dimostrato. Per Federica e la sua famiglia è la fine di un incubo, le siamo vicini e continueremo ad esserlo anche in futuro». Lo scrive in una nota il deputato campano e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, commentando la notizia dell’arresto dello stalker di Federica D’Orazio.