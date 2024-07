POZZUOLI/ Lavaggio strade e pulizia carrellati: prosegue l’attività di De Vizia sul territorio – LE FOTO

POZZUOLI – Proseguono senza sosta gli interventi di rimozione rifiuti e pulizia su tutto il territorio comunale da parte della De Vizia Transfer, azienda che gestisce il servizio per conto del comune di Pozzuoli. Nei giorni scorsi uomini e mezzi sono stati impegnati, parallelamente alla quotidiana raccolta differenziata, anche alla pulizia delle strade, delle aiuole e al lavaggio dei carrellati. Fin dalle prime ore dell’alba, infatti, sono stati effettuati i lavaggi lungo le arterie dal centro storico alla zona alta fino ai quartieri di Toiano, Licola e Monterusciello. Contestualmente è stata condotta un’attività di pulizia dei contenitori per la raccolta, i cosiddetti carrellati, spesso caricati di ogni tipologia di rifiuti da parte dei cittadini che non effettuano correttamente o, addirittura, non effettuano affatto operazioni di raccolta differenziata, gettando di tutto.

LE FOTO