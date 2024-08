BACOLI/ Domani sfila la processione per Sant’Anna: scattano i divieti

BACOLI – I festeggiamenti per la Santa Patrona di Bacoli sono appena iniziati. Nella giornata di domani, domenica 4 agosto, si terrà infatti il più importante momento liturgico: la processione di Sant’Anna per le vie della città. E per consentire il passaggio del corteo religioso è stata disposta la chiusura, a partire dalle 19, di via Castello, via Risorgimento, via Miseno e via Roma. Sono cinque le serate dedicate alla Santa Patrona: la Festa di Sant’Anna 2024, organizzata dal Comune di Bacoli in collaborazione con il comitato cittadino, prevede infatti spettacoli e serate all’insegna della musica italiana e della comicità, con artisti riconoscibili al grande pubblico, ed il classico appuntamento con i fuochi d’artificio, in programma martedì 6 agosto, che quest’anno si terrà nella splendida cornice di Marina Grande. Ad animare la festività popolare le luminarie e le bancarelle allestite nel centro storico, nella zona a traffico limitato, per godere di un passeggio gradevole e confortevole.

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO – In occasione delle serate dedicate alla Festa di Sant’Anna, il Comune di Bacoli ha anche istituto un servizio navetta gratuito, dedicato a tutti i cittadini, residenti e non, che vorranno usufruire delle aree parcheggio nelle frazioni di Cuma, Fusaro, Cappella e Baia. A partire dalle ore 18:30, dal capolinea del parcheggio della scuola di Cuma, la navetta percorrerà una circolare del territorio in questo senso: Cuma-Fusaro-Cappella-Miliscola , Bacoli-Baia-Fusaro-Cuma. Restano sempre attivi i servizi navetta anche per le spiagge di Miseno e Miliscola, ogni sabato e domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (ultima corsa da Miseno).

Gli orari sono così articolati:

Sabato 3 agosto, dalle ore 18:30 alle ore 00:30*

Lunedì 5 agosto, dalle ore 18:30 alle ore 00:30*

Martedì 6 agosto, dalle ore 18:30 alle ore 01:30**

Mercoledì 7 agosto, dalle ore 18:30 alle ore 00:30*

Giovedì 8 agosto, dalle ore 18:30 alle ore 00:30*

* Ultima corsa da Bacoli (Via Risorgimento)

Navetta in partenza ogni 30′ con le seguenti fermate:

– Cuma, parcheggio plesso scolastico Plinio il Vecchio-Gramsci (Via Cuma 330)

– Fusaro, parcheggio plesso scolastico Plinio il Vecchio-Gramsci (Via Fusaro 150)

– Fusaro, parcheggio adiacente Parco Borbonico (Via Fusaro)

– Cappella, parcheggio di fronte supermercato MD (Via Mercato di Sabato9

– Miliscola, parcheggio plesso scolastico Gramsci (Viale Olimpico)

– Bacoli, Via Risorgimento (fermata EAV)

– Baia, parcheggio ex Cantieri di Baia (Via Lucullo 45)