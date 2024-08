Guasto elettrico al traghetto Caremar: portellone frana in acqua

ISCHIA – La giornata per i passeggeri della nave Caremar diretta al porto di Ischia non è certo cominciata nel migliore dei modi. Il portellone del traghetto si è aperto prima di attraccare alla banchina del porto, franando in mare. Una situazione di disagio per i tanti turisti accorsi sull’Isola Verde che sono stati costretti a sbarcare con evidente ritardo, restando praticamente bloccati sul traghetto. Un guasto al sistema elettrico, infatti, ha reso complicato rialzare il portellone. Di conseguenza, automobili e mezzi di trasporto dei viaggiatori sono praticamente rimasti bloccati a bordo, mentre i viaggiatori sono stati fatti scendere attraverso una porta laterale. Intanto la banchina Olimpica è bloccata, tutto il traffico pesante, anche quello in partenza da Pozzuoli è stato dirottato al porto di Casamicciola.