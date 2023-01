BACOLI/ Dacia Maraini ricorda Pasolini alla Casina Vanvitelliana

BACOLI – Dacia Maraini ricorda Pier Paolo Pasolini a Bacoli. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di lunedì 30 gennaio. Ad annunciarlo il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Ci parlerà di Pier Paolo Pasolini, alla Casina Vanvitelliana. Così chiuderemo la mostra e le rassegne culturali che abbiamo promosso in città in occasione del centenario dalla nascita dell’intellettuale italiano». Dacia Maraini, cittadina onoraria di Bacoli, alla Sala Ostrichina racconterà del suo ultimo libro dedicato all’amicizia con Pasolini “Caro Pier Paolo” (Neri Pozza).

IL LIBRO – «Caro Pier Paolo, ho in mente una bellissima fotografia di te, solitario come al solito, che cammini, no forse corri, sui dossi di Sabaudia, con il vento che ti fa svolazzare un cappotto leggero sulle gambe. Il volto serio, pensoso, gli occhi accesi. Il tuo corpo esprimeva qualcosa di risoluto e di doloroso. Eri tu, in tutta la tua terribile solitudine e profondità di pensiero. Ecco io ti immagino ora così, in corsa sulle dune di un cielo che non ti è più ostile.» – Dacia Maraini

GLI EVENTI – Un evento pubblico che segue un filone di manifestazioni capaci di porre Bacoli come meta d’interesse per la grande cultura nazionale. Nei mesi scorsi, al Sito Reale, si è tenuta una lectio magistralis del filosofo Umberto Galimberti.