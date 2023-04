BACOLI/ Consigliere denuncia: «L’amministrazione comunale ha speso 700mila euro per un parcheggio-truffa»

BACOLI – Settecentomila euro che dovevano servire per realizzare un parcheggio e che invece hanno riconsegnato alla città una pista di fango. E’ quanto denuncia il consigliere di opposizione Nello Savoia in merito ai lavori realizzati dal comune di Bacoli. «Il parcheggio al Fusaro, per il quale sono stati spesi oltre 700mila euro, oltre ad essere una pista di fango, è una vera truffa per i cittadini. -ha denunciato Savoia- Ed ora vi spiego perché: una sentenza del 2022 ha riconosciuto che il privato a cui il Comune aveva espropriato quell’area, ha diritto ad indennizzo e risarcimento. La somma dovuta al privato “a titolo di risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione di un terreno, occupato dal Comune senza previo procedimento ablativo” è di oltre 200mila euro che il Comune non ha ancora versato. Poi in corsa d’opera a Novembre il Comune fa una transazione con il privato per acquisirlo. A questo punto viene messo come punto all’ordine del giorno del consiglio comunale nel mese di dicembre, non viene discusso e improvvisamente il Presidente del Consiglio il mese successivo lo fa sparire dall’ordine del giorno.»

LA FINZIONE – «Quindi, il Comune decide di spendere soldi pubblici su un terreno scoperto privato nel 2022, -ha aggiunto Savoia- spendendoli tra l’altro molto male, incassa i soldi dei ticket e multe per strisce blu (che non si vedono) su un’area privata. Acquisisce a patrimonio comunale quell’aria pagando l’indennizzo, ma non passa però per il consiglio comunale organo deputato. Questo è quello che accade a Bacoli, dove la finzione supera la realtà. Le due foto a confronto, la prima “la finzione ad effetto” pubblicata sui social e la seconda lo stato reale. Questo è uno dei tanti esempi lampanti di come inganna sui social questa amministrazione.»