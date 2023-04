Sciame sismico in corso a Pozzuoli, la scossa più forte di magnitudo 2.7

POZZUOLI – È in corso un nuovo sciame sismico a Pozzuoli. Due le scosse più forti registrate, a distanza di due minuti l’una dall’altra: alle 5.03 con magnitudo 2.7 e alle 5.05 con magnitudo 1.9. Entrambe con epicentro in via Antiniana. «L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno» fa sapere il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

I BOATI – Lo sciame rientra nel fenomeno del bradisismo, che sta interessando da decenni il territorio comunale. Le scosse sono in genere accompagnate da boati avvertiti dagli abitanti delle aree prossime agli epicentri.