POZZUOLI/ Confcommercio lancia due proposte e plaude alla scelta di Zazzaro

POZZUOLI – Confcommercio Pozzuoli approva e condivide la scelta dell’Assessore al commercio Titti Zazzaro di istituire i “Distretti del Commercio” e mette subito in campo alcune proposte iniziali. Al tavolo tecnico dei distretti, Confcommercio Pozzuoli proporrà la richiesta di potenziamento delle telecamere di sicurezza, in particolare nelle periferie, in cui i video saranno a disposizione delle forze dell’ordine e la realizzazione di un’App che permette a chi fa shopping o va al ristorante, di poter pagare non solo per frazione di ora ma anche prenotare e riservare il parcheggio. «Noi di Confcommercio Pozzuoli siamo sensibili a tematiche che riguardano la mobilità e la sicurezza. Queste, sono fondamentali per lo sviluppo del commercio e del turismo locale e per tale ragione abbiamo messo in campo questi due progetti» fa sapere Salvatore Trinchillo, Commissario protempore dell’associazione.