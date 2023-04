QUARTO/ Arrestato per spaccio di droga, 30enne viene scarcerato con pena sospesa

QUARTO – Scarcerato con pena sospesa Antonio Baiano, 30enne di Quarto arrestato lo scorso 30 novembre dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo in quell’occasione era stato trovato in possesso di sei panetti di hashish dal peso di 560 grammi, una dose di cocaina, materiale per il confezionamento e la somma di 2.500 euro in contanti ritenuta quale incasso dell’attività di spaccio. Questa mattina, difeso dall’avvocato Luca Gili, ha ottenuto la scarcerazione (era agli arresti domiciliari) con pena sospesa da parte del GIP della trentesima sezione del Tribunale di Napoli.