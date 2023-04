POZZUOLI/ L’ex sindaco Figliolia bacchetta Manzoni «Lasciare la città senz’acqua è un fatto grave»

LA BACCHETTATA – «C’è un principio al quale mi sono ispirato durante i miei mandati da Sindaco: è dal lavoro ordinario, di manutenzione e di cura, che si misura la capacità amministrativa e di governo di un politico. -ha fatto sapere Vincenzo Figliolia- Con impegno e costanza, sono diventato un riferimento istituzionale per i miei concittadini, vigile e operativo a ogni ora del giorno. Non si può pensare di affrontare crisi o emergenze e di cimentarsi in opere complesse, se non si è in grado di risolvere problemi di fronte ai quali quotidianamente si ritrova chi ricopre il ruolo di primo cittadino, soprattutto di un territorio complesso come quello di Pozzuoli.

Lasciare intere zone della città senz’acqua per più di 19 ore è un fatto grave. E questo non perché non possano verificarsi imprevisti, ma perché è il modo in cui questi ultimi vengono gestiti a fare la differenza. Tali situazioni richiedono prontezza e grandi capacità risolutive. Non si può pensare di lasciare sprovvisti di un servizio essenziale i propri concittadini per così tante ore in attesa di risolvere il problema in via definitiva. Per giunta -ha concluso Figliolia- adottando una comunicazione poco chiara.»