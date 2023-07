BACOLI/ Bomba carta a Baia, il caso finisce all’attenzione del Governo «Ztl simbolo legalità, istituzioni unite»

BACOLI – Il caso della Ztl di Bacoli è arrivato all’attenzione del Governo Meloni. Questa mattina sull’episodio della bomba carta fatta esplodere a Baia per danneggiare uno dei varchi al porto, è intervenuta Sandra Savino, sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze «La Ztl del porto di Bacoli è un simbolo di legalità, di ordine e di rispetto per le regole. -ha detto la Savino- L’ennesimo tentativo di destabilizzare un’area dedicata alla sicurezza e al benessere dei cittadini non potrà fermare la determinazione del Comune di Bacoli e delle forze dell’ordine. Le istituzioni, ne sono certa, continueranno a lavorare per un’Italia sicura e rispettosa delle regole». Infine Savino ha espresso la propria solidarietà al Comune di Bacoli ed al sindaco Josi Gerardo Della Ragione.